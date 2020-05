Seriöser Hintergrund fürs Homeoffice

„Durch den Shutdown haben wir plötzlich viele private Einblicke in Wohnungen bekommen, die nicht unbedingt jedem lieb sind. Unser Anliegen ist es, dem Homeoffice in Sekundenschnelle ein neues Gesicht zu verleihen“, sagen die Hersteller. „Wir möchten die Möglichkeit bieten, sich ortsunabhängig und professionell via Videocalls präsentieren zu können, ohne dabei private Einblicke preisgeben zu müssen.

Aufgrund der aktuellen Lage vieler Berufstätiger haben wir unsere Idee schnell in die Tat umgesetzt, und das Produkt ins Leben gerufen. Rollup your office ist eine unkomplizierte Lösung für einen gelungenen Homeoffice-Auftritt“, so die Gründer Bianca Farmer und Klaus Leistner.

Durch das Roll-Up wird auch zu Hause ein deutliches Signal gesetzt. Jeder weiß dann, man ist gerade im „Büro“. Das Roll-Up ist ab sofort – online und kontaktlos – unter www.rollupyouroffice.at bestellbar und ab 150 Euro erhältlich.