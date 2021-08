Private Einblicke: Austro-Promis zeigen ihre Lieblingsstücke

Karl Ploberger

Neun Mal durfte der TV-Gärtner den Garten von Prinz Charles in Highgrove bereits besuchen. Eine ganz besondere Erinnerung an einen dieser Besuche ist gleichzeitig auch sein Lieblingsstück: Eine Gießkanne: „Die Kupferkanne ist, wie man an den Gebrauchsspuren erkennt, permanent im Einsatz, sind doch nicht nur im Garten einige tausend Pflanzen, sondern auch auf den Fensterbänken im Haus. Im Arbeitszimmer steht eine kleine Sammlung an Wachsblumen, die den Standort genießen und von Zeit zu Zeit ihre stark duftenden Blüten öffnen. Vielleicht auch deshalb, weil sie mit einer königlichen Gießkanne mit dem nötigen Wasser versorgt werden.“