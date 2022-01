Interiortrend Flaschengarten: Das Biotop im Glas

Faszinierend, würde Mr. Spock sagen, „mega“ finden es die Kids, höchst beeindruckt sind die Besucher. Auf alle Fälle sieht er dekorativ aus, grünt herrlich und erfreut die menschlichen Mitbewohner oft viele Jahre lang. Der „Flaschengarten“, auch als Pflanzenterrarium bekannt, bringt durch alle Jahreszeiten hindurch pflanzliche Freuden in die eigenen vier Wände. Vorausgesetzt, man weiß, wie er angelegt und gepflegt gehört.

Die Idee ist jedenfalls geschichtsträchtig. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte der englische Arzt Nathaniel Ward den „Wardschen Kasten“, einen abgeschlossenen Garten im Glasbehälter – den Prototyp aller Mini-Gewächshäuser. In DIY-Manier feiert das „Grün im Glas“ jetzt ein Revival – als offenes oder geschlossenes Ökosystem für Zuhause.

Beim luftdicht verschlossenen, bepflanzten Gefäß ist vor allem die Tatsache faszinierend, dass es sich um ein eigenes Ökosystem handelt, das Jahrzehnte lang gedeihen kann, ohne dass man irgendetwas tun muss – sofern es richtig gemacht ist“, erklärt Pflanzenexpertin Andrea Mühlwisch. Die Inhaberin der Flowercompany in Wien (flowercompany.at) ist eine ebenso begeisterte wie kundige Herstellerin von Pflanzenterrarien aller Art. „Im Laufe der Zeit ändert sich durch die Sauerstoffproduktion der Pflanzen das Verhältnis Sauerstoff zu Kohlenstoff im Glas, die Pflanzen passen sich daran an. Wird das Gefäß geöffnet, kommen die Pflanzen mit der ,normalen’ Luft nicht zurecht und gehen innerhalb kurzer Zeit ein.“ Deshalb dürfe so ein System nicht geöffnet oder zwischendurch umgestaltet werden. „Zu beachten ist auch, dass die eingebrachte Wassermenge genau abgestimmt sein muss“, so Mühlwisch. „Kondenswasser, das die Sicht beeinträchtigt, wird sich trotzdem bilden, geht aber immer wieder weg.“