Die alte Küche mit wenigen Handgriffen aufmöbeln

„Doch auch mit weniger Aufwand lässt sich eine große Wirkung erzielen“, ist die Raumexpertin und Inhaberin von „I Love my Home“, Maria Husch, überzeugt. „Geeignete Dekoration kann die Küche ebenso effektvoll aufmotzen.“ „Neue Gegenstände bringen neue Energie in den Raum – gerade mithilfe von Dekoobjekten kann man dies saisonal oder nach Lust und Laune leicht umsetzen“, so die Expertin (mariahusch.com). Farbige Schalen, Boxen und andere Accessoires sorgen für neuen Schwung, ebenso Zimmerpflanzen oder frische Kräuter in schönen Übertöpfen und Glasdosen mit Keksen.

Tipps:

Damit die alte Küche weder beim gemütlichen Frühstück noch beim romantischen Dinner zum Stimmungskiller wird, hier einige weitere Experten-Tipps :

- Platz für Teppiche. Schafft Wohlbefinden! Es gibt strapazierfähige Modelle speziell für die Küche (aus Kunstfaser), alternativ Outdoorteppiche oder stark gemusterte Orientteppiche, die etwaige Patzer verzeihen.

- Perspektivenwechsel. Wenn die Küche Raum für einen Essplatz bietet, bewirkt ein neuer Tisch mit modernen, bequemen Stühlen oft Wunder. Noch einfacher geht’s mit einer besonderen Leuchte über dem Tisch. Zusätzlich sorgt ein großes, motivierendes Bild oder ein Wandtattoo für Stimmung.