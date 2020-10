Palmers macht Mode für Zuhause

Bekannt ist die Traditionsmarke für Unterwäsche und Bademode (und Plakate, die immer wieder für Skandale sorgten). Jetzt, mitten in der Corona-Krise, expandiert das österreichische Unternehmen und erweitert sein Sortiment um Heimtextilien und Wohnaccessoires: Neben Dessous und Nachtwäsche sind nun auch Handtücher und Seifenspender, Bettwäsche, Kissen, Besteck, Kerzen und Laternen erhältlich. „Wir freuen uns sehr, dass in unserem bereits 1965 eröffneten Palmers Store nun auch Palmers Home Einzug hält“, sagt Tino Wieser, Vorstand und Eigentümer der Palmers Textil AG.

Mitte September eröffnete die erste Palmers-Home-Filiale in den Pado Shopping Galerien in Parndorf. Vor wenigen Tagen folgte in Linz ein Flagship-Store, wo die neue Home-Linie erhältlich ist.

Der Fokus liegt vor allem auf in Europa produzierten Waren. Sonja Hoppe, Category Manager Palmers Home: „Wir legen ein besonderes Augenmerk auf hochqualitative und nicht alltägliche Artikel. Nachhaltigkeit und Regionalität stehen im Fokus. Es wird keine Massenware, sondern ausschließlich sorgfältig kuratierte Warenwelten und langlebige Produkte geben.“

Neben Qualität wird vor allem auf stilvolles Design geachtet. Hoppe: „Unsere Kollektion besteht zu 80 Prozent aus der Eigenmarke, deren Design von Palmers in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten kreiert wird. Die verbleibenden 20 Prozent sind Markenzukäufe.“ Einzelne Druckelemente werden aus der Mode-Kollektion aufgegriffen: Aus der Serie „Art Bouquet“ gibt es neben Nachthemd und Morgenmantel auch die passende Bettwäsche.