Ordnungshalber: Ein aufgeräumtes Zuhause

„Wer hätte gedacht, dass 14 Jahre Leben in einer Wohngemeinschaft und eigenen Wohnungen aus mir letztlich eine Aufräumexpertin machen würden?“ So selbstironisch und humorvoll führt die Autorin und Interiorbloggerin Carla Schwolow (auf Social Media „fridlaa“) in ihrem Buch „Ordentlich entspannt“ in die Welt des Putzens und Aufräumens ein.

Aufräumen-Methode

Auf insgesamt 208 Seiten geht es vor allem darum, herauszufinden welche Art von „Putz-Typ“ man ist. Denn mit einer auf den Charakter abgestimmten Aufräum-Methode soll einem das Putzen und Aufräumen nicht nur leichter fallen, sondern sogar Spaß machen. Dafür lädt Schwolow auf unterhaltsame Weise zu einem „Ja-Nein“- Fragen - Test ein. Fragen wie „Ich finde Aufräumen entspannend“ oder „Ich verliere schnell die Lust an Dingen“ führen dann rasch zu einem klaren Ergebnis. So kann man mit den Begriffen der Autorin entweder ein „Cardio Cleaner“( jemand, der das Putzen und Aufräumen gerne lange zelebriert) oder ein „High Intensity Wienerer“ (jemand, der das Putzen gerne schnell hinter sich bringt) sein.

Putz-Typen

Für beide „Putz-Typen“ hat Schwolow jedenfalls auf den danach folgenden Seiten die passenden Methoden parat. „Nix mit Zen-Putzen oder Entspannung. Diese Art des Säuberns ist definitiv ein Work-out der Klasse High-Intensity-Training“, heißt es dann zum Beispiel. Beim Lesen bekommt man schnell das Gefühl, man hat es mit einem Fitness-Coach zu tun. Das Putzen wird zur Trainingseinheit und sogar den passenden Soundtrack dafür liefert die Autorin auf ihrem Blog.