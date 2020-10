Opulentes Speisen: Die neue Tafelkultur

Gläsertrends

Gläser glänzen im Retro-Look. Während manch einer immer noch gerne zu möglichst filigranen Formen greift, gibt es auch einen straken Trend hin zu klassischen, schweren, becherförmigen Kristallgläsern. Und das neuerlich auch in unterschiedlichen Färbungen. Außerdem kann man in Zeiten von Corona durchaus Farbe bekennen und so immer wissen, welches das eigene Glas war. Optisches Glas gibt dem Drink dann noch etwas Außergewöhnliches.