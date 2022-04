OGH-Urteil: Lage und Lärm bestimmen Mietzins

Im Altbau dürfen Vermieter nicht frei über den Mietzins entscheiden, denn er ist gesetzlich gedeckelt. Zu dem Grundpreis kommen Zu- und Abschläge, zum Beispiel für Ausstattung und Lage der Wohnung, hinzu. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte vor Kurzem darüber zu entscheiden, ob ein Lagezuschlag für eine konkrete Wohnung innerhalb des Gürtels gerechtfertigt ist.

Der Fall: Der Vermieter schrieb dem Mieter einer Wohnung in einem Altbau innerhalb des Gürtels in Wien eine Miete mit Zu- und Abschlägen vor. Den Lagezuschlag begründete er mit der ausgezeichneten Verkehrsanbindung und Infrastruktur in der Umgebung der Mietwohnung. Der Mieter war jedoch anderer Ansicht und ließ die Miethöhe gerichtlich überprüfen.