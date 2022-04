Grüne Städte bauen: Vorzeige-Beispiel bei Expo nahe Amsterdam

Die Internationale Gartenbauausstellung "Floriade" findet alle zehn Jahre in den Niederlanden statt. Heuer gastiert sie in Almere, einer Stadt nahe Amsterdam. Sie widmet sich dem Thema: „Growing Green Cities“. Wie können Städte in Zeiten des Klimawandels lebenswert, grün und nachhaltig werden?

Grüne Stadt auf dem Reißbrett entworfen

Die Stadt Almere östlich von Amsterdam ist Kulisse der Internationalen Gartenschau „Floriade“. Das Land, auf dem die Stadt steht, wurde dem Wasser abgerungen, die Stadt auf dem Reißbrett entworfen. Der niederländische Stararchitekt Rem Koolhaas hat das Zentrum geplant: Das Leben findet auf drei Ebenen statt. Zu unterst sind Parkplätze, Straßen und Fahrbahnen für den öffentlichen Verkehr und Radfahrer untergebracht. Über Rolltreppen gelangt man zu Shoppingmall, Strand und den Wohntürmen. Ganz oben ist alles begrünt, hier gibt es Reihenhäuser mit Gärten.

Gartenbau Expo