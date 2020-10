Neuer Lesestoff für kuschlige Zeiten

BiblioStil zeigt Wohnräume weltweit, in denen Bücher die Hauptrolle spielen: in Form von wandfüllenden Regalen voller Raritäten, akribisch geordneten Bibliotheken oder Stapeln über Stapeln von Lieblingsbüchern. Inspirierende Interior-Fotografien geben Einblicke in die privaten Räume und Rückzugsorte von Schriftstellern, Künstlern und Büchernarren.