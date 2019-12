Erlesen: Bernadette Hartl macht aus alten Büchern Damentaschen

Frauen, die lesen, sind gefährlich“, ist der Titel eines Bestsellers, der vor einigen Jahren für Furore sorgte. Gut möglich, dass er demnächst auch die eine oder andere Tasche der Upcycling-Künstlerin Bernadette Hartl ziert. In der Kollektion ausgefallener Buchhandtaschen, die im charmanten, historischen Ambiente ihres Ateliers in Steyr entstehen, wäre sie jedenfalls ein weiterer Blickfang – und würde, wie alle anderen Unikate der Oberösterreicherin, Gesprächsstoff ohne Ende bieten. Also, lasst uns plaudern – wir sind neugierig. Grundsätzliche Frage: Was sind Buchhandtaschen?