Die teuerste Handtasche der Stadt

Wertsteigerung: 500 Prozent

„ Handtaschen und Vintage-Mode als Wertanlage liegen im Trend“, sagt Regina Herbst, Expertin für Kleinkunst und Vintage sowie Asiatische Kunst im Dorotheum.

Das bestätigen auch internationale Marktbeobachter: So hat Baghunter, eine Online-Plattform für Taschenverkäufe, festgestellt, dass die legendäre Hermès-Luxushandtasche Birkin Bag in den vergangenen 35 Jahren um 500 Prozent an Wert gewonnen hat. In den kommenden zehn Jahren soll sich der Wert verdoppeln.

Was diese Taschen so wertvoll macht? Flapsig ausgedrückt: Das Tante-Jolesch-Prinzip. Die Krautfleckerln der berühmten Torberg-Protagonistin waren ja deshalb so begehrt, weil sie immer zu wenig davon machte. So ist es auch mit den Handtaschen. Es gibt nicht viele davon. Von der Himalaya Birkin Bag gibt es angeblich weniger als 50 Stück weltweit, eine davon schenkte David Beckham seiner Victoria. Hermès-Produkte werden in Handarbeit hergestellt. „Um das Savoir-faire von Hermès zu beherrschen, sind mehrere Jahre erforderlich“, heißt es beim Luxusproduzenten. Das gilt für sämtliche Lederwaren, ein besonderer Engpass herrscht jedoch bei den Kelly und Birkin Bags.