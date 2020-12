Nachhaltiges Weihnachten

Weihnachten ist für die meisten Menschen einer der Höhepunkt des Jahres. Ein familiäres Zusammentreffen in einem festlich geschmückten Raum, samt Baum mit vielen Kerzen, darunter bunt eingepackte Geschenke.

Wer mag schon in diesem Moment an die abgeholzten Bäume, die Müllberge oder den hohen Energieverbrauch denken. Dabei geht Weihnachten auch anders – nachhaltig und grün. Das bedeutet ein mindestens ebenso schönes Fest, wenn nicht gar noch besser, weil man es mit gutem Gewissen begehen kann. Die folgenden Tipps von Lorraine Wenzel von Zero Waste Austria helfen dabei.

Bio-Baum oder Wandbaum?

Der Christbaum ist der Mittelpunkt – doch die meisten sind nicht so grün wie sie aussehen. „Für den Anbau des Standardchristbaums werden Pestizide verwendet“, weiß Wenzel. Wer also will, dass sein Wohnzimmer schadstofffrei bleibt und gleichzeitig die Umwelt geschont wird, sollte zu einem Bio-Baum greifen. „Das ist tatsächlich die beste Alternative“, so die Expertin. Bäume zum Mieten, die im Topf geliefert werden, überleben leider meist nicht lang. Durch den Stress der mehrmaligen Temperaturwechsel sterben sie ab. Wer einen Baum nicht unbedingt in den eigenen vier Wänden braucht, kann einen – falls vorhanden – im Garten schmücken oder sogar im Wald. Etwa mit Futter für Tiere und so auch gleich doppelt etwas Gutes tun. Kreative können auch einen Christbaum selbst fertigen. Zum Beispiel als Wandbaum.

Als Dekoration für den Baum braucht es keine Kunststoff-Glitzerkugeln. „Verwenden Sie stattdessen Naturmaterialien“, schlägt Wenzel vor. „Nüsse, getrocknetes Obst, Zimtstangen, Tannenzapfen, Papier- oder Strohsterne, die man mit Bast und Jute umwickeln und so aufhängen kann. Ich fertige auch gerne aus Salzteig verschiedene Baumanhänger an.“

Kerzen sind untrennbar mit der Weihnachtszeit verbunden. Ihr flackerndes Licht sorgt für warme und heimelige Atmosphäre. So funkeln sie nicht nur am Christbaum, sondern auch auf dem Adventkranz und an vielen anderen Plätzen im Haus. „Die meisten Kerzen bestehen leider aus Paraffin, das aus Erdöl gewonnen wird“, merkt Wenzel an. Das ist nicht nur unökologisch, sondern kann auch gesundheitsschädlich sein. „Gerade bei Kerzen gibt es aber viele gute Alternativen“, so die Expertin. „Aus Bienenwachs von regionalen Imkern, für Veganer gibt es welche aus Sojawachs.“