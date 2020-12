Welt der Bücher

Erbauliche Prachtstücke

Rund um den Globus stehen heute beeindruckende Bibliotheken, die sowohl Bücherwürmer als auch Architekturstaunende anziehen. Wir haben – virtuell – einige der berühmtesten Buchbauwerke besucht. Die Aufgabe von Bibliotheken befindet sich im Wandel. Während sie früher vor allem als Bildungsstätten dienten, sind sie heute auch wichtige Kultur- und Veranstaltungsorte. Bautechnisch beeindruckend sind sie seit jeher.

Die ersten Bibliotheken, die ihre Leseräume der Allgemeinheit zugänglich machten, waren im 17. Jahrhundert die Bodleian Library in Oxford und die Biblioteca Ambrosiana in Mailand. Als größte Bibliothek der Welt gilt heute die British Library in London mit 170 Millionen Medien, eine ähnlich gigantische Anzahl an Büchern hat die Library of Congress in Washington. In Österreich steht die größte Klosterbibliothek des Planeten – im barocken Stift Admont in der Steiermark.

Der Prototyp des modernen Bücherhauses wurde 2020 in Oslo, Norwegen, eröffnet – die neue Deichmansche Bibliothek, die neben Büchern noch ein Kino, Soundstudios, Restaurant und Gaming-Bereiche bietet.