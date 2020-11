Mini-Feier im Freien mit Maroni und Heizschwammerl

Für eine gemütliche Feier mit Freunden oder Familie im Freien bedeuten die zunehmend kalten Temperaturen noch lange nicht das Aus. Eingekuschelt in eine wohlig-warme Decke beisammen sitzen, leckere Kürbissuppe löffeln und unterm Heizpilz oder gemütlich auf einem Strohballen einen warmen Traubenmost schlürfen – so lässt sich der Herbst genießen! Im Winter dann um eine Feuerschale herum versammelt geröstete Maroni, Brot am Spieß oder deftige Bratwürste genießen, dazu Glühwein und viel Laternenlicht. Selbst in Corona-Zeiten lässt sich’s leben! Hier einige erprobte Tipps, damit die Party gelingt und ein Wiedersehen Freude macht:

Heiße Luft