Mietrechts-Expertin: Zehn Antworten zur Kaution

Die Kaution dient dem Vermieter zur Sicherung zukünftiger Forderungen, die mit dem Mietverhältnis in Zusammenhang stehen. So weit, so unklar. Denn nicht selten kommt es am Ende eines Mietverhältnisses zu Streitigkeiten. Was sind Schäden, die unter gewöhnliche Abnutzung fallen und was tun, wenn der Vermieter die Kaution nicht zurückzahlen will? Barbara Walzl-Sirk von der Mietervereinigung Steiermark klärt auf und beantwortet die zehn wichtigsten Fragen zur Kaution.

1. Wie hoch darf die Kaution sein?

Die Höhe richtet sich nach der Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter. „Üblich sind drei Bruttomonatsmieten. Der Oberste Gerichtshof hat als generellen Richtwert für die höchstzulässige Kaution einen Wert von sechs Bruttomonatsmieten angesprochen“, klärt Walzl-Sirk auf.

2. Welche Schäden werden von der Kaution abgezogen?

Die Miete umfasst auch die gewöhnliche Abnutzung der Wohnung. Diese alleine berechtigt den Vermieter nicht zu Abzügen von der Kaution. „Der Vermieter darf nur jene Schäden von der Kaution abziehen, die über die gewöhnliche Abnutzung hinausgehen. Bei längerer Mietdauer ist auch mit größerer Abnutzung zu rechnen“, so Walzl-Sirk.

3. Was fällt unter gewöhnliche oder normale Abnutzung?

„Leider ist der Gesetzgeber hier nach wie vor säumig und hat nicht genau definiert, was unter normaler Abnutzung zu verstehen ist. Jeder legt hier andere Maßstab an,“ so die Expertin. Konkrete Beispiele sind jedoch: „Farbliche Veränderungen durch abgenommene Bilder oder Löcher von Nägeln fallen unter normale Abnützung. Ein unabsichtlich verursachter Ketchup-Fleck auf der Wand hingegen fällt nicht darunter. Auch beim Boden kann ich Dellen durch Abnutzung nicht verhindern. Stelle ich aber einen Blumentopf ohne Untersetzer auf, bin ich für die entstandenen Flecken sehr wohl verantwortlich.“

4. Wie sieht es mit Abnutzung durch Haustiere aus?

Walzl-Sirk: „Wenn der Vermieter die Haltung von Haustieren ausdrücklich erlaubt, dann muss er auch mit stärkerer Abnutzung etwa des Bodens rechnen und kann diese dann nicht beanstanden.“

5. Muss ich bei Auszug die Wände neu ausmalen?

„Wenn Sie die Wohnung frisch gestrichen übernommen haben und Sie die Farbe der Wände verändert haben, dann müssen Sie neu ausmalen. Sofern es sich nicht um dezente, pastellige Farben handelt.“