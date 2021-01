Im Homeoffice und dann ständig dieser Lärm?

Diese Maßnahmen können helfen

Kann man lernen, mit Lärm umzugehen?

Das ist schwierig. Denn es ist in etwa so, wie zu sagen: denk nicht an den rosa Elefanten. Aber natürlich kann man die Umstände ändern.

Was kann man effektiv tun?

Besser lärmisolierende Fenster könnten ein erster Schritt sein. Für Menschen an stark befahrenen Straßen oder anderer Dauerlärm-Belastung, gibt es auch städtische Förderungen für den Lärmschutz. Wer nicht auf das offene Fenster im Schlaf verzichten will, der kann sich mit Lüftungsanlagen helfen. Ohrstöpsel sind auch hilfreich, da gibt es schon so viele verschiedene Modelle. Selbst direkt ans Ohr angepasste Stöpsel gibt es. Oder Kopfhörer, die Nebengeräusche ausblenden. Die helfen natürlich, wenn man sich konzentrieren muss. Dafür hört man natürlich auch nicht, wenn man aus dem Nebenzimmer gerufen wird.

Können wir uns auch mit psychischen Tricks helfen?

Die Überlegung „Woher kommt der Lärm und welchen Zweck hat er?“ kann durchaus hilfreich sein. Wenn der Lärm etwa auch nützlich ist, was er etwa beim Ausbau einer U-Bahn ja ist, kann das schon helfen, um sich weniger zu ärgern. Das funktioniert leider nicht mit jeder Lärmquelle, aber sich psychisch auszutricksen hilft oft.

Manche bekämpfen Lärm mit eigenem Lärm, wie lauter Musik. Ist das nicht paradox?

Störenden durch positiven Lärm überlagern ist auch eine Möglichkeit des Schutzes. Durch Musik oder Geräuschsimulatoren zum Beispiel. Der Störfaktor des Lärms hängt auch damit zusammen, wie stark er mit dem interferiert, was ich machen möchte. Wenn ich an einer Textaufgabe arbeite, fühle ich mich von Gesprächen sehr gestört. Musik in derselben Lautstärke würde aber die Konzentration nicht beeinträchtigen.