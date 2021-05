Expertin über Wohntrends: Kochen ist das neue Pendeln

Derzeit sei das Homeoffice und wie man es gestaltet ein wichtiger Teil des Zuhauses. Lange Zeit waren offene Räume das Nonplusultra. Diese gingen ineinander über und sollten viele verschiedene Funktionen erfüllen - etwa essen und arbeiten an einem Tisch. „Unsere Wohnbereiche je nach Funktion zu differenzieren, kann dabei helfen, Grenzen zu setzen“, so Horx-Strathern. Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zum Beispiel. „Je mehr Zeit wir zu Hause verbringen, desto mehr lernen wir unsere Wohnräume wieder in eindeutige Bereiche mit klaren, eigenständigen Funktionen zu unterteilen.“

Mateo Kries im Gespräch mit Oona Horx-Strathern