Michael Ehlmaier: „Schub für die Digitalisierung“

KURIER: Wie geht es dem Unternehmen?

Michael Ehlmaier: Den Umständen entsprechend gut. Wir sind ein gesundes Unternehmen, haben genügend Reserven und sehen der Realität ins Auge. Unsere positive Grundeinstellung und unseren Optimismus wollen wir besonders in der Krise bewahren. Es gibt weniger persönliche Termine, aber viele Video- und Telefonkonferenzen. So sind wir sehr nah an unseren Kunden und Mitarbeitern dran.

Welche Angebote können aufrecht erhalten bleiben, welche nicht?

Besichtigungen und persönliche Kontakte zu internationalen Kunden sind derzeit nicht möglich. All unsere Dienstleistungsangebote wie die Bewertung und Vermittlung bieten wir weiter uneingeschränkt an. Die Nachfrage nach Wohnungen ist seit Ostern wieder stark gestiegen. Büroflächen sind weniger nachgefragt, die Kunden warten die weitere Entwicklung ab. Viele Projekte sind allerdings nur aufgeschoben, das stimmt uns positiv fürs zweite Halbjahr.