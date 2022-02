Mein Wohnen: Sag mir, wie du putzt, und ich sage dir, wer du bist

Die viele Zeit daheim hat uns alle geprägt. Hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, dass ich an einem Samstagabend in meiner Wohnung mit Freunden angeregt darüber diskutiere, wie und wann man eine Dusche richtig putzt, hätte ich wohl den Kopf geschüttelt und gelacht. Doch zwei Jahre Pandemie und einige Lockdowns später hat das Thema einen anderen Stellenwert.

Duschabzieher

Begeistert erzähle ich also vergangenes Wochenende meinen Freunden von unserem neuen Duschabzieher aus Silikon, der mir das Putzen der Dusche um einiges erleichtert: „Das geht blitzschnell und nach ein paar Sekunden ist alles sauber und nirgends sind mehr Wassertropfen.“

Effiziente Putzgeräte

Zugegeben, ich klinge ein bisschen wie aus einer Dauerwerbesendung, doch effiziente Putzgeräte sind Spielzeuge der Erwachsenen, oder? Nun ja, dass das Thema so emotionalisiert, hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet. In unserer Runde bilden sich zwei Fraktionen: Die eine, angeführt von mir, die direkt nach dem Duschen mit dem Duschabzieher Glastür und Fliesen abwischt. Die andere, die so lange mit dem Putzen der Dusche warten, bis Wasser- und Kalkflecken schon eine Art Eigenleben entwickelt haben.

Wir finden an diesem Abend keine Einigung. Ich weiß aber jetzt schon, was ich meinen Freunden zum Geburtstag schenke.

