Mein Wohnen: Urlaub auf 60 Quadratmetern

„Zuhause ist es doch am schönsten“ klingt nach zwei Jahren Pandemie zugegeben etwas abgedroschen. Ja, zu Hause ist es schön – aber was gibt es in den vertrauten vier Wänden auf 60 Quadratmetern noch groß zu entdecken?

Sehnsucht nach Urlaub

Die Sehnsucht nach der Fremde, nach neuen Eindrücken und Empfindungen wird von Tag zu Tag stärker. Doch Reisen geht momentan fast nur in der Fantasie – immerhin. Während ich zu Hause unter der Dusche stehe, stelle ich mir vor ich bade auf Sardinien im türkisblauen Meer. Den Kaffee am Nachmittag trinke ich aus einer italienischen Espressotasse, mit etwas Fantasie schmecken die Dinkelkekse dazu fast wie Cantuccini.

Strand-Feeling

Die neue Calathea stelle ich zu den anderen Zimmerpflanzen in die Leseecke und mit einem guten Buch im Ohrensessel liest es sich fast wie unter freiem Himmel – während es in Wirklichkeit draußen regnet. In die Aromalampe kommen ein paar Tropfen Neroliöl. Und mit der voll aufgedrehten Heizung stellt sich ein bisschen Strand-Feeling ein. Italien ist plötzlich gar nicht mehr so weit weg.

Abenteuer Daheim

Für ein bisschen Abenteuer muss man nicht zwingend aus dem Haus gehen, und irgendwie ist es, mit etwas Fantasie, Daheim ja doch am schönsten.

