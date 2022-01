Wellness-Oase: Das Spa-Update fürs heimische Bad

Der erste Schritt zum Traumbad lautete: Ordnung schaffen. Je weniger herumsteht, umso größer die Erholung. Denn Reizüberflutung erzeugt Stress und den gilt es natürlich zu vermeiden. Deshalb also zunächst aufräumen und diverse Shampoo-Flaschen und Duschgels hinterfragen. Lieber auf nachhaltige Alternativen wie feste Seifen setzen, die geben meist auch optisch einiges her. Ein wenig Deko darf natürlich dennoch nicht fehlen. Handtücher sind ein entscheidendes Detail, wenn es darum geht, aus dem heimischen Bad ein Home Spa zu machen. Vor allem einfarbige Handtücher oder solche in ähnlichen Farbtönen geben ein harmonisches Bild ab.

Ein hübscher Badezimmer-Teppich sorgt ebenso für Atmosphäre wie Badezimmer-Accessoires aus Korb, Holz oder Stein. Gerade dann, wenn der Raum über kein Fenster verfügt, sollte die Natur über die Dekoration hereingeholt werden. Auch Pflanzen machen das Bad nicht nur wohnlicher, sondern schaffen Spa-Atmosphäre. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit eignen sich Pflanzen aus den Tropen und Subtropen besonders gut für das Badezimmer. Duftkerzen ersetzen die Aromatherapie und im kuscheligen Bademantel lassen sich auch „Behandlungen“ wie Massagen oder Beauty-Treatments in den eigenen vier Wänden genießen.