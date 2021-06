Magische Interieur-Welt im neuen Lederleitner Home Store in Wien

Dass die Familie Lederleitner einen guten Geschmack und ein Händchen für besondere Shops besitzt, ist bereits bekannt. Mit dem Palais-ähnlichen neuen Store stellt sie ihre gesamte Expertise erneut unter Beweis. Store-Managerin Louise Gauger erzählt: „Alles, was wir hier anbieten, ist auch individualisierbar. Jedes Sofa, jeder Tisch ist in verschiedenen Größen lieferbar. Sind ihnen die Holzfüße zu rustikal, können wir diese tauschen und auch was Stoff und Farbe betrifft, sind den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.“ Wer hier herkommt, soll inspiriert werden, seine Ideen und Vorstellungen umzusetzen. So wandelt man als Kunde durch vier Etagen voller Einrichtungsgegenstände, taucht in unterschiedliche Farbwelten ein, spaziert durch eine Art Spiegelkabinett und findet Außergewöhnliches in der „Raritäten-Sammlung“, wie Gauger sie nennt. „Wir haben jede Ecke dieses historischen Gebäudes genutzt und seine ursprünglichen Formen belassen. Im Keller wurden die alten Mauern freigelegt, um das Spiel der Kontraste zu zelebrieren. Und der Umstand, dass hier früher eine Bank beheimatet war, ist an der erhaltenen Tresortüre noch erkennbar“, beschreibt Gauger die Metamorphose des Hauses. Der Tresorraum dient heute als Teppich-Ausstellung und bietet zudem erholsame Abkühlung an heißen Tagen.