Diese nachhaltigen Designer-Vasen sind im Trend

Das Portfolio des Duos soll in Zukunft erweitert werden. Lampen und andere Leuchtkörper sind in Planung, ebenso werden weitere Vasen entwickelt. „Das Tolle an unseren Produkten ist, dass wir sie auf Bestellung herstellen können und dann ganz ohne Abfall zu produzieren“, so Schaffer. Denn beim Drucken wird nur so viel Material verwendet, wie auch gebraucht wird. Und produziert wird nach Bedarf. Je nach Größe und Aufwendigkeit dauet der Druck der Vasen zwischen sechs und neun Stunden. Neun dieser Geräte sind bei Sheyn im Einsatz, denn das Duo hat viel zu tun: „Gerade haben wir eine Bestellung an ein Restaurant in Portland in den USA geschickt. Viele internationale Kunden werden über Instagram auf uns aufmerksam“, so der CEO.

Im eigenen Shop auf der Lerchenfelder Straße kann man die Produkte aber natürlich auch kaufen. „Wir haben im November 2020 eröffnet, kurz vor dem zweiten Lockdown. Das war im ersten Moment etwas ungünstig. Aber wir verwenden den Shop auch als Büro und Produktionsstätte, also war es nicht weiter schlimm. Und das Online-Geschäft lief ja weiter“, erinnert sich Schaffer. Überhaupt nutzte das Duo die vielen unfreiwilligen „Ruhezeiten“. Zu Beginn der Pandemie entstand nämlich ein Großteil der Homeware-Kollektion. „Da wir ja nicht raus konnten, habe ich eben neue Produkte entworfen“, so der Designer.