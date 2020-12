Leuchtende Weihnachtsdekoration

In der Vorweihnachtszeit werden auch hierzulande Häuser, Balkone und Terrasse geschmückt. Lichterketten akzentuieren Bäume, Türen und Fenster. Mit Lichtervorhängen können ganze Fassaden gestaltet werden. Wichtig ist, dass sich die Produkte für den Außenbereich eignen. Die Lichter müssen nicht die ganze Nacht durchleuchten, mit einer Zeitschaltuhr lässt sich die Dauer gut steuern.

Was Mieter dürfen und was nicht

Aber was ist rechtlich erlaubt? Gegen die eine oder andere Lichterketten hat meist niemand etwas einzuwenden, bringen sie doch Licht in diese dunkle Jahreszeit. Mitunter wird es jedoch mit den blinkenden Lichtern und Rudolf in Übergröße übertrieben – und das birgt ein gewisses Konfliktpotenzial. Denn was der eine als stimmungsvoll empfindet, ist für den anderen nichts anderes als eine Belästigung. Wichtig: die Lichterkette vorher prüfen, ob sie für den Außenbereich geeignet und funktionstüchtig ist.

Was den Nachbarn blendet