Stoffe machen es daheim wohnlich

Ist der gewünschte Kuschelfaktor am Sofa erreicht, kann die Teppich- und Vorhangsuche beginnen. Dabei sind folgende Fragen hilfreich: Welche Kissen liegen auf dem Sofa? Sollen sich bereits bestehende Muster in Vorhängen oder Teppichen widerspiegeln oder geht der individuelle Geschmack eher in Richtung monochrome Gestaltung? Wie sehen die Fensterflächen aus? Und: Will ich überhaupt Vorhänge? Yvonne Meindl-Cavar: „Nicht jeder ist ein Fan von Vorhängen. Viele entscheiden sich bewusst dagegen.“ In diesem Fall bieten Teppiche eine gute Alternative. Sie bringen Gemütlichkeit und teilen den Raum in Zonen ein. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Wohn- und Essbereich in einem Zimmer Platz finden müssen. Im Idealfall bekommt jede Zone einen eigenen Teppich. Sollte dies nicht möglich sein, empfiehlt Meindl-Cavar den Fokus auf das Sofa zu legen. Wichtig dabei: „Damit ein großzügiger Bereich entsteht, wird der Teppich auch unter dem Sofa platziert und nicht nur davor ausgebreitet. Ansonsten lässt er den Bereich kleiner wirken, als er ist.“

Hochflorige Teppiche