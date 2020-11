Architekturbüro Ole Scheeren: Mann der Superlative

Es ist nicht das erste Gebäude des deutschen Architekten, das in Fernost den Anblick von Mega-Cities prägt.

Zu seinen Bauwerken zählen etwa auch das 314 Meter hohe und damit zweithöchste Gebäude Thailands, das MahaNakhon Hotel in Bangkok, das Twin Tower Duo in Singapur oder der CCTV Tower in Peking – das Hauptquartier von China Central Television, dem chinesischen Staatsfernsehen.

Der CCTV Tower, der bereits 2012 fertiggestellt wurde, hat dem gebürtigen Karlsruher Kultarchitekten nicht nur Lob eingebracht.

Kritikern werfen ihm und seinem damaligen Partner, dem niederländischen Architekten Rem Koolhaas, vor mit Propaganda Geschäfte zu machen.

Durchbruch trotz Kritik

Dieses Projekt aber dürfte in vielerlei Hinsicht ein Wendepunkt für Ole Scheeren gewesen sein. In einem Interview nach Fertigstellung des CCTV-Towers sagt Scheeren zur dpa Peking, dieses Projekt hätte sein Leben verändert.

Der Tower in Peking gilt als Durchbruch in Scheerens Architekturkarriere in Fernost. Asien wird sein Lebens und Schaffensmittelpunkt.

1995 beginnt der heute 49-jährige Sohn eines Architekten für seinen Lehrmeister Rem Koolhaas in dessen Architekturbüro Office for Metropolitan Architecture (OMA) in Rotterdam zu arbeiten.

2002 wird er Partner und mit der Leitung des Büros in Peking betraut, um das gesamte Asiengeschäft zu leiten. Dabei ist er federführend für das Design und die Realisierung des CCTV-Towers zuständig.

Bis er sich 2010 mit einem eigenen Unternehmen, „Büro Ole Scheeren“ (OS), selbstständig. Durch seine Designs avancierter er schnell zum Shootingstar in Fernost und führt Büros in Peking, Hongkong, Bangkok, New York, London und Berlin-Moabit mit rund 80 Mitarbeitern.

Nicht besonders groß für ein derart umtriebiges Architekturbüro, das erlaube ihm aber, alle seine Projekte selbst zu entwickeln, erklärt der viel beschäftigte Architekt Medienvertretern in diversen Interviews.

Zwischen Fernost und Europa

Nachdem er seine Spuren in asiatischen Metropolen wie Hongkong hinterlassen hat, ist nun wieder Europa an der Reihe.

Aber ist Europa bereit für Scheeren-Bauten. Es ist fraglich, ob etwa eine Shenzhen Wave auch in Österreich oder Deutschland gebaut werden würde. "Tatsächlich existiert in Europa eine gewisse Zurückhaltung bezüglich derartiger Anlagen. Dieses Zögern stammt vielleicht auch aus einer Zeit mit einem anderen Fokus, wo es hauptsächlich darum ging, Wohnraum in kürzester Zeit zu maximieren ohne allzu sehr auf die menschliche Ebene einzugehen", sagt Scheeren zum KURIER.

Es ist ein erster architektonischer Ausflug in sein Heimatland Deutschland.In Frankfurt am Main ist OS nun mit der Umwandlung eines bedeutenden Baus betraut worden.