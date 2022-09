Kann der Verwalter allein die Stiegenhaus-Malerei beauftragen?

Immission

Ich besitze ein Einfamilienhaus, auf meinem Grundstück steht an der Grenze zum Nachbarn eine Garage. Der Nachbar lässt an der Garagenwand Efeu hochwachsen, wobei dieser bereits in die Verblechung der Garage eingedrungen ist und sie beschädigt hat. Der Nachbar weigert sich, den Schaden zu ersetzen, was kann ich tun?

Als Eigentümerin der Garage haben Sie das Recht, Ihrem Nachbarn den Bewuchs der Garage durch Kletterpflanzen zu untersagen und für den Fall, dass die Kletterpflanzen Ihre Baulichkeit bereits beschädigt hat, von ihm auch Schadenersatz zu begehren. Selbst wenn Sie dem Nachbarn gestattet hätten, den Efeu an der Garagenwand wachsen zu lassen, gilt, dass die Pflanze dadurch keinen Schaden an der Baulichkeit anrichten darf und die Bepflanzung gegebenenfalls – wenn etwa die Fassade neu gemacht werden muss – auf Kosten des Nachbarn zu entfernen ist. Wenn sich Ihr Nachbar weigert, den Pflanzenbewuchs zu entfernen, künftig zu unterlassen und die Behebung des angerichteten Schadens zu ersetzen, wird man den Gerichtsweg beschreiten müssen.

Erhaltung

Das Stiegenhaus des Wohnungseigentumshauses, in dem ich wohne, ist unansehnlich. Die Malerei gehört erneuert. Die Rücklage ist ausreichend dotiert. Kann die Hausverwaltung ohne Befassung der Wohnungseigentümer das Ausmalen veranlassen?

Das Ausmalen des Stiegenhauses betrifft die Erhaltung der allgemeinen Teile der Liegenschaft, gehört somit zu den Belangen der ordentlichen Verwaltung und kann vom Verwalter eigenständig beauftragt werden. Üblicherweise werden Arbeiten, die über die laufende Instandhaltung hinausgehen, vom Verwalter in der Vorausschau als Kostenschätzung angegeben. Der Verwalter kann auch die Eigentümer abstimmen lassen. In dem Fall entscheidet dann die einfache Mehrheit.