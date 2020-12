Interview: Vom Spaßfaktor zur Funktion

Raw Edges wurde von Yael Mer und Shay Alkalay in London gegründet, nachdem sie das Studium am Royal College of Art 2007 abgeschlossen haben. Seither haben die beiden für Hersteller wie Vitra, Louis Vuitton, Stella McCartney, Established & Sons, Moroso, Cappellini, Kvadrat, Mutina und viele mehr gearbeitet. Sie wurden mit Auszeichnungen wie dem Future by Design Miami/ Basel, Elle Deco international Edida Award, Wallpaper Design Award, iF Design Award und mit dem Designers of the Year Award ausgezeichnet.