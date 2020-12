Ein Hund zieht ein

Bester Freund, emotionale Stütze oder Spaziergeh-Kumpel: Hunde als Haustiere sind begehrter denn je. Vor der Entscheidung für einen Vierbeiner als Mitbewohner gibt es aber einige Fragen zu klären: Hat man genug Platz für einen Hund, was sagt der Vermieter dazu und wie sollte die Wohnung hundegerecht eingerichtet sein?

Antworten kennt Hundetrainerin Conny Sporrer von Martin Rütter DOGS Wien. „Die Größe der Wohnung ist dem Hund egal“, räumt sie gleich mit einem gängigen Irrtum auf. „Ein Hund wird immer die Nähe zu seinem Halter suchen und deshalb die Bewegungsfreiheit in einem großen Haus nicht mehr schätzen, als in einer 50 Wohnung – egal ob er 40 Kilo hat oder nur 8 Kilo .“

Was man dennoch berücksichtigen sollte, ist die Lage der Wohnung: Also in welchem Stock sie liegt und ob es einen Fahrstuhl gibt. „Ist der Hund verletzt, krank oder alt muss man ihn eventuell tragen – und da spielt die Größe und das Gewicht des Hundes dann schon eine Rolle“, weiß Sporrer.