Interior-Trend: Warum jetzt alle mit Pampasgras dekorieren

Kaum ein Interior-Bild oder Instagram-Kanal kommt derzeit ohne aus: Pampasgras ist der Deko-Artikel der Stunde. „Dried Flowers sind nicht nur schön anzusehen, sie sind eine nachhaltige Deko-Alternative zu frischen Blumen“, erzählt Cecilia Capri, Gründerin des Online-Labels We are Flowergirls. Das vor fünf Jahren gegründete Unternehmen konzentrierte sich ursprünglich auf hübsche Kränze und Headpieces aus Seidenblumen. „Mit dem Wegfall jeglicher Events wie Hochzeiten oder Trachtenfesten mussten wir pandemiebedingt flexibel sein. Der Trockenblumentrend war schon vorher in Skandinavien und Australien zu beobachten. Kurzerhand haben wir beschlossen, diese auch anzubieten. Seither ist tatsächlich enorm viel passiert“, freut sich Capri über den mitausgelösten Trend.