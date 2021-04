Interior-Shop Eröffnung: Maritimes Flair im Ersten

Das Storedesign hat Inhaberin Daniela Ortmann in Zusammenarbeit mit der holländischen Marke Rivièra Maison, die im Store sehr präsent ist, gemacht. Von den Vormietern wurde der modulare Ladenbau in Form einer hellen Holzvertäfelung übernommen. Mit seinen flexiblen Regalen eignet es sich ideal, für das ständig sich ändernde Sortiment.

Der Concept Store bietet sowohl Indoor- als auch fachkundige Outdoor-Beratung und Gestaltung an, denn Danielas Ehemann Christian Ortner ist Inhaber von „Ortmann Gartengestaltung“. Gemeinsam haben sie die Marke „O’Style“ aufgebaut.

Neben der neuen Wohn- und Einrichtungsoase in der Wiener City führt das Unternehmerpaar drei weitere Concept Stores in Österreich: Einen kleinen „Shop in Shop“-Concept Store im Gartencenter Praskac in Tulln, die „Salinas“ Bar in Wien Döbling, die neben Drinks und Delikatessen auch Home Decor anbietet, sowie das Nagelstudio „Tina’s Nails“ in unmittelbarer Nähe des neuen Concept Stores im Zentrum Wiens.