Interieur im Wandel der Zeit

So wurden bestehende Gebäude erstmals wiederverwendet und nicht abgerissen und neu gebaut, um Wohnraum zu schaffen. Ein Beispiel: das Interieur von Charles de Beisteguis (Multimillionär und Kunstsammler) Wohnung wurde ursprünglich von Le Corbusier entworfen. Von der Gebäudehülle her hätte man nie gedacht, dass im Inneren eine derartige moderne Ausstattung vorhanden wäre. Im Laufe des 20. Jahrhunderts ist das Innere schließlich zu einem fließenden Raum geworden, der keinerlei Verbindung zum Bauwerk hat. Die Geschichte des Innenraums ist damit zugleich auch eine Geschichte des Interieur-Designers und Innenarchitekten, der sich mit der Entwicklung neuer Wege befasst, wie wir in unserem Zuhause am besten leben können. (Bild 1920: Die Wohnung der französischen Modedesignerin Gabrielle „Coco“ Chanel lag über ihrem Haute-Couture-Salon in Paris, sie zeigt Chanels einzigartiges Gespür für Stil: klassisch, mit erlesenen Möbel- und Kunststücken)

Exzentrischer Touch