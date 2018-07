Immo Inside mit den News aus der Immobilienbranche

Wiener Büromarkt im Aufwind

Der Wiener Büromarkt erholt sich, so aktuelle Studien zweier Immobiliendienstleister. Laut EHL ist 2018 ein Rekord bei der Neuflächenproduktion in Höhe von 280.000 Quadratmeter zu erwarten. Die größten Flächen entstehen durch die Projekte „Austria Campus“ am Nordbahnhofgelände und „The Icon Vienna“ am Hauptbahnhof. Auch die aktuelle Vermietungslage ist gut: Laut CBRE wurden im Vergleich zum Vorjahr im ersten Halbjahr 2018 um rund 41 Prozent mehr Büroflächen vermietet – nämlich 123.000 Quadratmeter. Die größten und meisten Vermietungen fanden im Dienstleistungssektor sowie im öffentlichen Bereich statt. Hier schlagen vor allem die Vorvermietungen der Austro Control und der Asfinag mit insgesamt 22.000 Quadratmeter im Austro Tower in Erdberg zu Buche.

Für das Gesamtjahr 2018 erwartet Stefan Wernhart, Leiter der Büroabteilung von EHL, einen Anstieg der Vermietungsleistung gegenüber 2017. Wernhart: „In der 2. Jahreshälfte werden zum Teil großvolumige, innovative Büroprojekte wie etwa der Austria Campus, das HoHo Wien oder das ViE fertiggestellt, die mit ihren hohen Qualitätsstandards die Nachfrage am Büromarkt weiter ankurbeln werden.“ www.cbre.at, www. ehl.at