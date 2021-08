Im Talk: Das Duo hinter dem Instagram-Kanal "Wie Wien wohnt"

Wie alt sind die jüngsten und ältesten Teilnehmer?

Doppel: 19 und 92. Der Großvater einer Freundin, der niemals von dem Projekt erfahren hätte. Aber er fand es total spannend. An die ältere Generation ranzukommen ist im Moment noch ein Problem für uns. Einerseits durch Corona, andererseits wissen sie natürlich auch nicht von uns. Da gehen wir oft aktiv vor. Wir freuen uns aber über jede Lebensrealität.

Wen würdet ihr gerne besuchen?

Gahleitner: Raf Camora steht ganz oben auf unserer Wunschliste. Wir würden uns aber auch sehr über Alexander van der Bellen freuen. Der wäre aber genauso nur der Alexander bei uns. Wir wollen keine Influencer, nichts Inszeniertes, aber gerne Prominente, die private Einblicke gewähren und sich zeigen wie du und ich. Niemand bekommt ein Special Treatment, alle sind gleichberechtigt bei uns.

Welche Wohngeschichten beeindrucken euch am meisten?

Gahleitner: Da gibt es sehr viele. Menschen, die nach Wien kommen, sie haben oft die interessantesten Geschichten. Ein syrischer Flüchtling, der in seinem winzigen Wohnbereich glücklich war, hat mich besonders berührt.

Doppel: Die Vielfalt in Wien liegt uns am Herzen. Zwischenstopps oder Lebensphasen, wo man vielleicht kein Zuhause hat. Das sind natürlich auch sensible Themen, die hart anzusprechen sind. Bei all den schönen Bildern und den spannenden Einrichtungen ist uns vor allem wichtig zu sagen: Wohnen ist ein Menschenrecht. Ob schicker Altbau, Gemeindewohnung oder Studenten-WG – all das sind Reflexionen von den Lebensphasen, in denen sich die Menschen gerade befinden.