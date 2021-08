So wollen wir leben: Die praktischen 3 G's und Neo-Biedermeier

Die 3 G's im Traumhaus

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist jedenfalls groß: 73 Prozent der Mieter träumen im Grunde vom Eigenheim. „Ganz oben auf der Wunschliste der Menschen steht das frei stehende Einfamilienhaus, die Sicherheit, Freiheit, Ruhe und einen Ort der Privatsphäre verkörpert“, sagt Mohr. Das Sicherheitsbedürfnis ist dabei ausgeprägter, als beispielsweise in Deutschland, wie die Vergleichsumfrage zeigt. Andreas Luschnig, Interhyp-Niederlassungsleiter in Wien, ergänzt: „Die medial diskutierten Wohntrends, wie zum Beispiel Shared-Living-Konzepte oder Tiny-Housing stoßen hierzulande auf wenig Begeisterung, Smart-Homes werden oft als Eingriff in die Privatsphäre gesehen. Die Idee, den Wohnraum zu verkleinern, ist gerade jetzt keine willkommene Neuerung.“ Dabei sind die Wohnprioritäten der Österreicher recht bescheiden: Garten, Garage und Gerümpelkammer heißen die drei G’s die im Wohnbereich priorisiert werden.