Hund, Katze und Co: So bleibt der Haustier-Haushalt sauber

Tipps von der Tierärztin

Mit einfachen Mitteln lassen sich jedoch Routinen festlegen, die die Arbeit erleichtern. „Wer ein hellhaariges Haustier hat, wird sich rasch abgewöhnen, schwarze Sachen zu tragen“, scherzt Persy. Doch die Expertin weiß Rat: „Sofa und Bett kann man mit Decken versehen, die sind waschbar und so bleiben die Möbel verschont.“ Tierärztin Ines Kmenta-Tasmali ergänzt: „Regelmäßiges Bürsten hilft und kann zum angenehmen Ritual für die Katze werden. Aber Achtung: Zu viel kann der Haut schaden.“ Ein Staubsauger mit Spezialaufsatz wirkt zwar keine Wunder, hilft aber akut. Kmenta-Tasmali: „Hunden kann man antrainieren, nicht am Sofa zu liegen. Sie bevorzugen ohnehin ein gemütliches, ruhiges Plätzchen für sich.“ Wer die speziellen Bedürfnisse von Katzen berücksichtigt, hat keine Sauberkeitsprobleme mit ihnen, weiß Persy. „Katzen brauchen Möglichkeiten zum Klettern und um sich zu verstecken. Wer kann, sollte den Raum dreidimensional gestalten und Höhlen schaffen. Eine Katze braucht zwei Kisterln, für jede weitere braucht es ein Zusätzliches. Werden diese regelmäßig gesäubert, gibt es auch keine übel riechenden Überraschungen in der Wohnung.“