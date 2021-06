Gute Aussichten für CBRE Österreich: Ganz Wien im Blick

In den vergangenen Monaten mussten sich Arbeitnehmer allerorts mit den Gegebenheiten in ihrem Homeoffice abfinden. Gewerbeimmobilien-Experte CBRE Österreich hat sich für die neuen Büroräume im QBC am Belvedere zur Aufgabe gemacht, viele Gründe zu schaffen, um wieder ins Büro zu kommen. „Die Dachterrasse ist nur einer davon“, scherzt Managing Director Andreas Ridder. Tatsächlich hat sich das Team rund um Julian Schramek, Head of Building Consultancy, allerhand einfallen lassen, um das Büro zu einem Ort der Begegnung zu machen. Herzstück der Räumlichkeiten ist etwa eine Markt-Bar, die als Kantine und als Meetingpoint nutzbar ist. Alle Arbeitsplätze bieten einen Blick auf Wien und sind entlang der Glasfassade angesiedelt, während die Besprechungsräume entlang der Gebäudekerne angeordnet sind. Fixe Plätze gibt es nicht, den Schreibtisch können Mitarbeiter am Vortag über ein System buchen.