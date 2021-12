"Glasgespräche": Von Lieblingsgläsern und Glasgeboten

Authentizität ist also ein Garant für einen gelungen Abend und genau darin liegt auch die Stärke von Lobmeyr: „Es gibt heute einen Trend zum Authentischen und zum ehrlichen Handwerk, der kommt uns entgegen“, weiß Andreas Rath um die Vorzüge des Traditionsunternehmens. Laufend wird auch an neuen Produkten gearbeitet, für 2022 sind neue Weingläser geplant. „Wir haben ja unzählige Weingläser im Sortiment. Nur keine ganz normalen“, scherzt Leonid Rath. Die Ballerina Serie ist in Japan unser Verkaufsschlager, aber für Europa werden sie nun angepasst.“ Es sind die kleinen Unterschiede, die Lobmeyr-Gläser ausmachen und Menschen in aller Welt begeistern.