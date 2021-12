Sie funkelt und strahlt und ist in ihrem Design dennoch zurückhaltend: Die Tischlampe Eve, eine weitere Kreation die der wunderbaren Zusammenarbeit zwischen Studio Comploj und Dotzauer Lighting entsprungen ist. Eine Lichtquelle so betörend, wie die erste Frau auf der Erde und dabei voller Unschuld. Eve setzt zauberhafte Akzente und sorgt dabei für Gemütlichkeit.

Die meisterhaft geblasene Glaskugel stammt von der Manufaktur Studio Comploj, das Design des Leuchtkörpers von der Designerin, Evelyn Gold. Robert Comploj und sein Team haben den Ofen aufgeheizt und wunderschöne Glaskugeln eingeblasen. Kräftige Farben und wunderschöne Strukturen geben der Tischlampe das gewisse Etwas. Wie schon bei früheren Zusammenarbeiten, trägt auch dieses Design eine persönliche Referenz als Namen. Patin der kleinen Tischlampe, die sich vielfältig einsetzen lässt, ist ihre Designerin und gleichzeitig Inhaberin von Dotzauer Lighting, Evelyn „Eve“ Gold. Die Glaskugel ist die perfekte Ergänzung für die Hängeleuchten der Editionen Roberta und Goldy, aber auch als Einzelstück setzt Eve aufregende Akzente. Die Kombination von filigranem Glas mit feinem Metall ist außerordentlich gut gelungen: Der Sockel der Tischlampe ist aus massivem Messing gefertigt und das spürt man auch sofort, sobald man sie in die Hand nimmt. Der Sockel wird auf unserer Drehbank aus einem Stück Messing “herausgedreht“ und kann wahlweise in Messing gebürstet, Schwarz matt oder Nickel glänzend bestellt werden. Die Lampe gibt es mit 12 oder 15 cm Durchmesser in verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen um € 430,- bzw. € 460,-.