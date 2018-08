Gelungene Architektur verwandelt das Haus in eine Hitzefestung

Stadtbewohner kennen das Gefühl: Die Tür geht nach innen auf und bereits nach den ersten Sekunden löst sich auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf Abkühlung in heißem Dunst auf. Der Thermometer im Wohnzimmer misst 28 Grad - und damit ein halbes Grad mehr als am Vortag um diese Zeit. Fenster öffnen ist keine Option, denn draußen ist es noch heißer. Da hilft nur kalt duschen, hinlegen und nicht mehr bewegen.

Klimawandel und Städtebau

Schuld an den hohen Temperaturen im Wohnraum ist die Klimaerwärmung, aber auch die Stadtplanung. „In Wien sind horizontale Flächen zu hoch versiegelt. In Kombination mit zu wenig Grün- und Wasserflächen entstehen Hitzeinseln“, weiß Markus Winkler, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für Bauklimatik und Gebäudetechnik an der Donau-Universität Krems. Frische Luft komme nicht mehr durch und das schaffe Höchsttemperaturen in der Stadt – auch nachts.

18 Tropennächte in Folge zählte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) diesen Sommer. „Hitzeinseln sind ein zentrales Problem im Städtebau. Lüften bei über 20 Grad in der Nacht funktioniert nicht mehr“, so Architektin Renate Hammer. Am innerstädtischen Klima müsse daher gearbeitet werden. Die Lösung sieht Hammer unter anderem in hellen Häuserflächen.

Die richtige Fassaden- oder Dachfarbe könnte bereits erste Abhilfe gegen die Hitze schaffen. Am besten eignet sich die Farbe Weiß. Denn helle Flächen reflektieren die Sonnenstrahlen stärker und geben die Wärme dadurch schneller ab als dunkle Flächen.