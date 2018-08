Interview: „Begrünung allein ist nicht genug“

KURIER: Wie hoch wird der Grünanteil in der Biotope City sein?

Michael Herbek: Die fast 55.000 Quadratmeter große Liegenschaft wird aus fast zwei Drittel Grünflächen bestehen.

Was bringt die Begrünung?

In der Biotope City konzentrieren wir uns auf das Kühlen der Oberflächen, um an Hitzetagen die Behaglichkeit zu erhöhen. Die Begrünung hat aber mehrere positive Effekte. Nicht nur die Wohnräume, das gesamte Wohngebiet wird gekühlt und dadurch werden Hitzeinseln vermieden.

Wie werden die Flächen begrünt?

An den Fassaden wird mit Kletterpflanzen wie beispielsweise wildem Wein und Efeu begrünt. Auf den Balkonen sind Tröge aufgestellt, die beim Einzug an die Bewohner übergeben werden. Die Dächer sind ebenfalls begrünt und auf den Freiflächen zwischen den Gebäuden werden größere Bäume gepflanzt. Sie sollen so viel Schatten wie möglich generieren.