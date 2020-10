Freischwinger "S32" wächst hoch hinaus

Ein Allrounder

Seit bald 90 Jahren lässt die Magie dieses „Stuhls ohne Hinterläufe“ nicht nach. Der Klassiker besticht damals wie heute durch seine schlichte Form und seine intelligenten Verbindungen. Mit großer Vorliebe wird er nach wie vor in Konferenz- und Meetingräumen, Wartezonen oder im Privaten im Esszimmer oder Home Office eingesetzt. Jetzt legt Thonet zwei neue Varianten auf: Mit dem Barhocker „S32 VH“ bzw. dem Tresenhocker „S32 VHT“ kann der Evergreen nun auch an Rezeptionen und in Restaurants stehen. Die klare, minimalistische Gestaltung in Kombination mit dem luftigen Geflecht wurde wie beim Original beibehalten. Dank des leichten Gewichts von nur 8,5 Kilo lässt sich das komfortable Sitzmöbel leicht händisch tragen und umplatzieren.

Ab 984 Euro, www.thonet.de