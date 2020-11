Finnische Formen: Artek feiert 85. Geburtstag

Zeitgenössische Kunst und Design waren bereits in der Jugend Marianne Goebls (45) große Leidenschaften. Goebl hat in Wien und Paris Wirtschaft studiert. Danach arbeitet die gebürtige Wienerin vier Jahre bei Vitra in der Schweiz und leitete drei Jahre die Messe Design Miami in Miami. Seit 2014 hat sie die Position des Managing Director beim finnischen Möbelhersteller Artek inne.