Erlesen: Ratgeber für ein schönes Zuhause

Die Interiorbloggerin „Fridlaa“ hat es gerne ordentlich zu Hause. Ihre besten Tipps zum Thema Aufräumen, Putzen und Ordnung Halten in den eigenen vier Wänden teilt sie in diesem Buch. Die Autorin liefert individuelle Methoden und Aufräum-Routinen - für jeden Ordnungstyp und jede Wohnsituation. Für ein zu Hause in dem man sich wohlfühlt.

„Ordentlich entspannt“ von Carla Schwolow, erschienen bei Prestel, € 26,80, -