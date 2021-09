Einkochen, Fermentieren und Co.: Delikatessen für später

Trocknen, Dörren, Räuchern

Trocknen ist eines der ältesten Verfahren, um Lebensmittel haltbar zu machen. Wie der Name verrät, entziehen Wärme und Luftzirkulation dem Lebensmittel Flüssigkeit. So können sich Mikroorganismen nicht mehr vermehren. Während Trocknen an der Luft bzw. Sonne funktioniert (ideal für Kräuter), wird beim Dörren zusätzliche Lufterwärmung verwendet (Dörrautomat) beim Räuchern eben Rauch. Obst, Gemüse, Kräuter und Pilze werden dadurch nicht nur haltbar, der Geschmack der getrockneten Lebensmittel wird intensiviert, was diese Art der Haltbarmachung aktuell auch wieder zum Trend gemacht hat.

Räuchern