Felix Muhrhofer: Warum der Designer von Steinen fasziniert ist

Die Idee zu den Terrazzo-Objekten entstand aus einer Krise heraus: „Ursprünglich habe ich Küchen designt und versucht, meine Magic Wall (Anm.: ein magnetisches Wandpaneel auf dem Töpfe und Pfannen haften) zu vermarkten. Das war aufwendig und schwierig. Dann habe ich mich hingesetzt und einfach mal gemacht, was mir gefällt. So entstand mein erster Tisch ’Duke’. Von da an hat eines das andere ergeben.“ Lauscht man der Geschichte des Wieners, erhält man ohnehin den Eindruck, dass hier alles irgendwie vorherbestimmt war. Steine waren schon als Kind seine Leidenschaft. Dass daraus mal sein Business werden könnte, war dem Sohn zweier Architekten aber nicht klar. „Ich wusste immer, dass ich gestalterisch tätig sein werde. Aber ich sah mich eher in einem Architektur-Büro arbeiten.“ Die alte Steingusstechnik hat er sich selbst beigebracht: Als Student wollte er mit seinem Bruder in der gemeinsamen WG den Boden erneuern. „Aus Kostengründen haben wir das selbst gemacht und so das erste Mal Terrazzo erstellt.“