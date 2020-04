DIY-Basteltipps bringen Osterfreude in 3, 2, 1 ...

In Osterstimmung zu kommen war in diesen Wochen nicht so einfach. Im Ausnahmezustand gingen Fastenzeit und Schokohasen fast unter. Aber nur fast. Diese drei Basteltipps bringen schnell Osterstimmung.

1. Eier in Federkleid und Spitzenband

Von Palmkätzchen hängende Eier gehören zu Ostern wie Schokohasen und versteckte Nester. DIY-Profi Magdalena Wöckinger (www.einzigartig-selbstgemacht.at) zeigt eine Anleitung für Eierschmuck.