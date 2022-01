Die neuen Salzwelten: Die Geschichte des Salzes wird neu erzählt

Die Neugestaltung lehnt sich an die Ingenieursarchitektur im Bergbau an. So ist der trichterförmige Zugang zum Besucherzentrum zum Beispiel von der Konstruktionsweise eines Schachtes inspiriert, gekalkte Massivholzbalken verleihen dem Bestand Robustheit. Die gewählten Materialien und Farben orientieren sich am kristallinen und orangefarbenen Charakter des Salzsteins sowie an den Stollen- und Industriebauten des Bergwerks mit seinen Holzbohlen und Stahlkonstruktionen.

Salzige Umgebung erlebbar