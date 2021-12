Die Gewinner des Staatspreises Architektur und Nachhaltigkeit

Der Straßenblock „Smart-Block Geblergasse“ (Bild oben) in Wien Hernals, geplant von Zeiniger Architekten, umfasst knapp 20 Parzellen. Der Bestand an Gründerzeithäusern wurde sockelsaniert, die Häuser in der Geblergasse 11 und 13 erweitert und aufgestockt. Erstmals in Österreich kam im historischen Bestand Geothermie zum Einsatz. Mit Kastenfenstern und behutsamen Eingriffen wurde die Bauaufgabe gut gelöst.

Denkwerkstätte Hittisau